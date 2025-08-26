Верховный суд разрешил лишать водительских прав пьяных самокатчиков

Верховный суд разрешил лишать водительских прав за пьяную езду на электросамокате, если мощность двигателя устройства превышает 0,25 кВт. Об этом говорится в постановлении суда по делу жителя Воронежской области Александра Татаринцева.
В апреле 2024 года Татаринцева остановили сотрудники ГИБДД в поселке Анна, когда он управлял электросамокатом KugooKirinM4Pro с двигателем мощностью 600 Вт. Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. На мужчину был составлен протокол. Мировой суд назначил штраф 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на один год и десять месяцев. Апелляция и кассация поддержали это решение, а Верховный суд отказался отменять наказание.
Согласно постановлению, если электросамокат оснащен двигателем мощнее 0,25 кВт, он относится к мопедам по техническим характеристикам. Для управления такими устройствами требуется водительское удостоверение категории «М». Соответственно, вождение в нетрезвом виде влечет те же санкции, что и для автомобилистов и мотоциклистов. Решение Верховного суда не распространяется на маломощные электросамокаты, электровелосипеды с двигателем до 0,25 кВт, а также на обычные велосипеды, скейтборды и ролики.
