В Дагестане прогремело землетрясение, из-за чего зашатало дома: что известно

В Дагестане сразу в нескольких городах произошло землетрясение. Толчки почувствовали жители Каспийска, Дербента, Избербаша и Хасавюрта. Местные сообщают, что зашатало дома. Подробности к этому часу — в материале URA.RU.
Землетрясение началось в Каспийском море
Землетрясение имело магнитуду 5,4, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 88 километров от Махачкалы в Каспийском море, отмечают сейсмологи. Также толчки магнитудой 3,4 зафиксировали в Карабудахкентском районе Дагестана. «У нас буквально закачался дом, очень страшно! Думала, что сойду с ума», — сообщила местная жительница.
Подземные толчки были недалеко от Дербента
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали сейсмологи в районе Каспийского моря в 41 километре от Дербента. Эпицентр находился на глубине около 12 километров. В Дербенте жертв и разрушение нет, отметили в МЧС.
МЧС: в Дагестане жертв и разрушений от землетрясения нет
Жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами от населения не поступали, передает telegram-канал «МЧС Дагестана». Уточняется, что объекты соцкультбыта функционируют в штатном режиме. Толчки на поверхности ощущались по всей территории республики, сообщает МЧС. Землетрясение также ощутили в Чечне, Астрахани, Пятигорске, Актау, Азербайджане и в Грузии.
