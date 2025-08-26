26 августа 2025

В Дагестане прогремело землетрясение, из-за чего зашатало дома: что известно

Сразу в нескольких городах Дагестана произошло землетрясение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эпицентр землетрясения был глубоко под землей
Эпицентр землетрясения был глубоко под землей Фото:

В Дагестане сразу в нескольких городах произошло землетрясение. Толчки почувствовали жители Каспийска, Дербента, Избербаша и Хасавюрта. Местные сообщают, что зашатало дома. Подробности к этому часу — в материале URA.RU.

Землетрясение началось в Каспийском море

Землетрясение имело магнитуду 5,4, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 88 километров от Махачкалы в Каспийском море, отмечают сейсмологи. Также толчки магнитудой 3,4 зафиксировали в Карабудахкентском районе Дагестана. «У нас буквально закачался дом, очень страшно! Думала, что сойду с ума», — сообщила местная жительница.

Подземные толчки были недалеко от Дербента

Жители вышли на улицы, когда дома зашатались
Жители вышли на улицы, когда дома зашатались
Фото:

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали сейсмологи в районе Каспийского моря в 41 километре от Дербента. Эпицентр находился на глубине около 12 километров. В Дербенте жертв и разрушение нет, отметили в МЧС.

МЧС: в Дагестане жертв и разрушений от землетрясения нет

Жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами от населения не поступали, передает telegram-канал «МЧС Дагестана». Уточняется, что объекты соцкультбыта функционируют в штатном режиме. Толчки на поверхности ощущались по всей территории республики, сообщает МЧС. Землетрясение также ощутили в Чечне, Астрахани, Пятигорске, Актау, Азербайджане и в Грузии. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Дагестане сразу в нескольких городах произошло землетрясение. Толчки почувствовали жители Каспийска, Дербента, Избербаша и Хасавюрта. Местные сообщают, что зашатало дома. Подробности к этому часу — в материале URA.RU. Землетрясение началось в Каспийском море Землетрясение имело магнитуду 5,4, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 88 километров от Махачкалы в Каспийском море, отмечают сейсмологи. Также толчки магнитудой 3,4 зафиксировали в Карабудахкентском районе Дагестана. «У нас буквально закачался дом, очень страшно! Думала, что сойду с ума», — сообщила местная жительница. Подземные толчки были недалеко от Дербента Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали сейсмологи в районе Каспийского моря в 41 километре от Дербента. Эпицентр находился на глубине около 12 километров. В Дербенте жертв и разрушение нет, отметили в МЧС. МЧС: в Дагестане жертв и разрушений от землетрясения нет Жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами от населения не поступали, передает telegram-канал «МЧС Дагестана». Уточняется, что объекты соцкультбыта функционируют в штатном режиме. Толчки на поверхности ощущались по всей территории республики, сообщает МЧС. Землетрясение также ощутили в Чечне, Астрахани, Пятигорске, Актау, Азербайджане и в Грузии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...