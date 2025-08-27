Выпуск на челябинских карьерах национализированного ЮГК рухнул на 35%

Производство на челябинских карьерах национализированного «Южуралзолота» (ЮГК) рухнуло на 35%. Такие данные президент холдинга Семен Гринько привел по результатам первого полугодия.
«В первом полугодии 2025 года производство золота выросло на 2% год к году. Снижение производства на Урале составило 35%. В то же время сибирский хаб показал ожидаемо сильные результаты с ростом 28% год к году», — слова Гринько холдинг привел на сайте компании.
Объем в Челябинской области снизился до 1,5 тонны. Это стало следствием приостановки горных работ на карьерах со стороны Ростехнадзора во втором полугодии 2024 года.
Рост в Сибири золотодобытчик обеспечил за счет ряда объектов: ООО «Соврудник» в Красноярском крае увеличил производство металла на 33%, добыв 3,2 тонны золота. На увеличение производства повлиял запуск месторождения «Высокое», начавшее работу в мае 2024 года.
В Хакасии «Коммунаровский рудник» дал прирост в 13% год к году, достигнув объема 0,8 тонны. Успех связан со стабилизацией производственных процессов и выходом на проектную мощность третьей технологической линии золотоизвлекательной фабрики.
Гринько уточнил, что руководство проводит комплексный аудит производственной деятельности. Его результаты раскроют, когда закончат работу.
Компанию государство национализировало в июле 2025 года. Претензии Генпрокуратуры РФ связаны с лоббированием интересов бизнеса бывшим собственником и вице-спикером заксобрания региона Константином Струковым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!