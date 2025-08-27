Выпуск на челябинских карьерах национализированного ЮГК рухнул на 35%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приостановка работы рудников годовой давности сказалась на итогах ЮГК в 2025 году
Приостановка работы рудников годовой давности сказалась на итогах ЮГК в 2025 году Фото:
новость из сюжета
Национализация холдинга «Южуралзолото»

Производство на челябинских карьерах национализированного «Южуралзолота» (ЮГК) рухнуло на 35%. Такие данные президент холдинга Семен Гринько привел по результатам первого полугодия.

«В первом полугодии 2025 года производство золота выросло на 2% год к году. Снижение производства на Урале составило 35%. В то же время сибирский хаб показал ожидаемо сильные результаты с ростом 28% год к году», — слова Гринько холдинг привел на сайте компании.

Объем в Челябинской области снизился до 1,5 тонны. Это стало следствием приостановки горных работ на карьерах со стороны Ростехнадзора во втором полугодии 2024 года.

Рост в Сибири золотодобытчик обеспечил за счет ряда объектов: ООО «Соврудник» в Красноярском крае увеличил производство металла на 33%, добыв 3,2 тонны золота. На увеличение производства повлиял запуск месторождения «Высокое», начавшее работу в мае 2024 года.

В Хакасии «Коммунаровский рудник» дал прирост в 13% год к году, достигнув объема 0,8 тонны. Успех связан со стабилизацией производственных процессов и выходом на проектную мощность третьей технологической линии золотоизвлекательной фабрики.

Гринько уточнил, что руководство проводит комплексный аудит производственной деятельности. Его результаты раскроют, когда закончат работу.

Компанию государство национализировало в июле 2025 года. Претензии Генпрокуратуры РФ связаны с лоббированием интересов бизнеса бывшим собственником и вице-спикером заксобрания региона Константином Струковым.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Производство на челябинских карьерах национализированного «Южуралзолота» (ЮГК) рухнуло на 35%. Такие данные президент холдинга Семен Гринько привел по результатам первого полугодия. «В первом полугодии 2025 года производство золота выросло на 2% год к году. Снижение производства на Урале составило 35%. В то же время сибирский хаб показал ожидаемо сильные результаты с ростом 28% год к году», — слова Гринько холдинг привел на сайте компании. Объем в Челябинской области снизился до 1,5 тонны. Это стало следствием приостановки горных работ на карьерах со стороны Ростехнадзора во втором полугодии 2024 года. Рост в Сибири золотодобытчик обеспечил за счет ряда объектов: ООО «Соврудник» в Красноярском крае увеличил производство металла на 33%, добыв 3,2 тонны золота. На увеличение производства повлиял запуск месторождения «Высокое», начавшее работу в мае 2024 года. В Хакасии «Коммунаровский рудник» дал прирост в 13% год к году, достигнув объема 0,8 тонны. Успех связан со стабилизацией производственных процессов и выходом на проектную мощность третьей технологической линии золотоизвлекательной фабрики. Гринько уточнил, что руководство проводит комплексный аудит производственной деятельности. Его результаты раскроют, когда закончат работу. Компанию государство национализировало в июле 2025 года. Претензии Генпрокуратуры РФ связаны с лоббированием интересов бизнеса бывшим собственником и вице-спикером заксобрания региона Константином Струковым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...