FT: российские войска загнали ВСУ в угол под Константиновкой

Российские войска давят украинские военные формирования под городом Константиновка в ДНР. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Российские силы активизировали наступление по всей линии фронта, вошли в лес к северу от Славянска и продвигаются ближе к Константиновке», — пишет FT. «В последние недели стало намного опаснее», — сказал боец ВСУ Евгений Ткачев, занимающийся перевозками в регионе, беседе с газетой. По его словам, даже перемещение между населенными пунктами сопряжено с серьезным риском для украинских солдат.
Как отмечает FT, обстановка в районе Константиновки резко обострилась. За последние дни дорога, соединяющая город с Краматорском, оказалась усеяна сгоревшими автомобилями. По данным издания, российские подразделения активизировали наступление сразу на нескольких участках фронта, продвигаясь к городу и занимая новые позиции в лесном массиве к северу от Славянска, который находится за Константиновкой. Причиной сложившейся ситуации для ВСУ стало усиленное давление со стороны российских сил.
Ранее стало известно, что ВС РФ начали работу на окраинах Константиновки, раздергивая оборону противника. Об этом пишет 360.ru.
