30 августа 2025

Строительство велось два года: власти рассказали о возведении онкоцентра в Перми.

Строительство ядерного блока нового онкоцентра в Перми завершено на 60%
Работы на объекте выполняет ГК «МедИнвестГрупп»
К моменту публикации ядерный блок в новом онкоцентре Перми был построен на 60%. В августе исполнилось два года с запуска проекта по возведению объекта. Что уже сделано, объяснила пресс-служба минздрава региона.

«Здание пансионата полностью построено, ведутся работы по чистовой отделке помещений. Центральный блок закончен, идет прокладка инженерных сетей. Палатный корпус готов на 89%. Ядерный блок возвели на 60%, продолжается монтаж индивидуального теплового пункта», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Объект станет одним из крупнейших медицинских комплексов страны. Здесь разместят поликлинику, операционные, койки реанимации, появятся три платных корпуса, блок ядерной медицины, оснащенный современным оборудованием, и пансионат на 120 мест. Учреждение сможет обслуживать свыше 14 000 пациентов в год.

URA.RU уже рассказывало, что строительство планируют завершить в 2026 году. Онкоцентр будет открыт для посещений в первом квартале 2027 года.

