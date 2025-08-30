К моменту публикации ядерный блок в новом онкоцентре Перми был построен на 60%. В августе исполнилось два года с запуска проекта по возведению объекта. Что уже сделано, объяснила пресс-служба минздрава региона.
«Здание пансионата полностью построено, ведутся работы по чистовой отделке помещений. Центральный блок закончен, идет прокладка инженерных сетей. Палатный корпус готов на 89%. Ядерный блок возвели на 60%, продолжается монтаж индивидуального теплового пункта», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Объект станет одним из крупнейших медицинских комплексов страны. Здесь разместят поликлинику, операционные, койки реанимации, появятся три платных корпуса, блок ядерной медицины, оснащенный современным оборудованием, и пансионат на 120 мест. Учреждение сможет обслуживать свыше 14 000 пациентов в год.
URA.RU уже рассказывало, что строительство планируют завершить в 2026 году. Онкоцентр будет открыт для посещений в первом квартале 2027 года.
