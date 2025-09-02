Отправленный в отставку мэр челябинского города нашел работу в Свердловской области

Досрочно уволенный мэр челябинского Верхнего Уфалея Сергей Тарасов нашел работу в Свердловской области. Он устроился замглавы Режа.
«Тарасов вышел на работу в администрацию Режевского муниципального округа: 29 августа пришел и подписал бумаги, 1 сентября первый рабочий день. Он занял пост главы РМО по экономике, инвестиционной политике и развитию территории», — пояснили URA.RU в режевской администрации.
Тарасов заступил на пост главы Верхнего Уфалея в 2021 году, вернувшись на малую родину из Свердловской области. Он не раз фигурировал в разного рода скандалах. Так, в 2022 году он попал в поле зрения силовиков из-за покупки муниципалитетом некачественного жилья для детей-сирот. А в 2023 году местные депутаты поставили Тарасову «неуд» за работу, после чего в городе едва не был сорван отопительный сезон. В октябре прошлого года губернатор Алексей Текслер устроил Тарасову разнос из-за несданной в срок котельной.
Срок его полномочий истекал в 2026 году. Однако в январе 2025 года уфалейские депутаты приняли его досрочную отставку. Летом Тарасов принял участие в конкурсе на главу Режа. По итогам врио мэра стал Евгений Чепчугов, но Тарасову предложили другую должность — и он предложение принял.
