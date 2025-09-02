На пике Победы завершены спасательные работы по поиску Наговициной

Спасательные операции по поиску российской альпинистки Натальи Наговициной, оказавшейся в ловушке на пике Победы, прекращены. Об этом рассказал глава Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов.
«Спасательные операции по поиску Натальи Наговициной были отменены», — написал Кубатов на своей странице в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в РФ). По его словам, решение было принято после двух масштабных обследований местности с помощью беспилотников, которые не выявили никаких признаков жизни. Кубатов подчеркнул, что власти Киргизии не могут рисковать жизнями спасателей из-за экстремальных погодных условий и технической невозможности безопасной посадки вертолета на такой высоте.
Как отметил представитель альпинистского сообщества, в истории пика Победы (7439 м) никогда не проводилось успешных спасательных операций на отметке выше 7200 метров, что сделало дальнейшие попытки бессмысленными и чрезвычайно опасными. Инцидент произошел 12 августа, когда Наговицина получила травму ноги во время спуска с вершины, после чего ее напарник попытался организовать помощь, но все последующие попытки эвакуации провалились.
27 августа госкомитет нацбезопасности Киргизии официально подтвердил отсутствие признаков жизни альпинистки по результатам аэровидеосъемки, а МЧС республики признало ее пропавшей без вести. Окончательное решение о прекращении поисков было принято с учетом совокупности факторов, включая длительное пребывание в экстремальной среде, низкие температуры и особенности рельефа.
