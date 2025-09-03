В ХМАО суд арестовал отца, который избил сына-младенца

В ХМАО отец, избивший сына-младенца, арестован на два месяца
Югорчанин арестован до 1 ноября
В ХМАО отец жестоко избил младенца, разозлившись на плач

Когалымский городской суд отправил под арест на два месяца отца, который жестоко избил своего трехмесячного сына из-за плача. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Югры.

«Обвиняемый заключен под стражу до 1 ноября», — сообщили агентству в пресс-службе. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее URA.RU писало, что 44-летний житель Когалыма раскаялся в избиении своего ребенка и признал вину. Силовики возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему».

Когалымский городской суд отправил под арест на два месяца отца, который жестоко избил своего трехмесячного сына из-за плача. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Югры. «Обвиняемый заключен под стражу до 1 ноября», — сообщили агентству в пресс-службе. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее URA.RU писало, что 44-летний житель Когалыма раскаялся в избиении своего ребенка и признал вину. Силовики возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему».
