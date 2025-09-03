В ХМАО суд арестовал отца, который избил сына-младенца

Югорчанин арестован до 1 ноября
новость из сюжетаВ ХМАО отец жестоко избил младенца, разозлившись на плач
Когалымский городской суд отправил под арест на два месяца отца, который жестоко избил своего трехмесячного сына из-за плача. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Югры.
«Обвиняемый заключен под стражу до 1 ноября», — сообщили агентству в пресс-службе. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее URA.RU писало, что 44-летний житель Когалыма раскаялся в избиении своего ребенка и признал вину. Силовики возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему».
