Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет

Первый серийный российский самолет SJ-100, собранный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) с применением отечественных технологий, совершил первый испытательный полет на аэродроме в Комсомольске-на-Амуре, длившийся около часа. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба государственной корпорации «Ростех».
«Процесс сертификации еще продолжается, но самолет уже создан на серийном производстве, в целевом облике, который планируется для поставок», — сообщили в «Ростехе». Самолет получил обновленный фюзеляж и десятки новых систем и агрегатов, отдельное внимание уделили использованию отечественных двигателей ПД-8.
Для интеграции российских агрегатов и систем каркас планера был доработан. Это позволило не только адаптировать лайнер к новым требованиям, но и упростить производственные процессы и дальнейшее обслуживание.
Разработка новых российских авиалайнеров, включая SJ-100, ведется в рамках масштабной программы импортозамещения в авиационной отрасли. Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал о планах начать серийное производство МС-21, SJ-100 и Ил-114 до конца 2026 года, а полностью импортозамещенные версии этих моделей проходят сертификационные испытания.
