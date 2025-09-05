Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет

Каркас SJ-100 был доработан для интеграции отечественного оборудования
Каркас SJ-100 был доработан для интеграции отечественного оборудования

Первый серийный российский самолет SJ-100, собранный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) с применением отечественных технологий, совершил первый испытательный полет на аэродроме в Комсомольске-на-Амуре, длившийся около часа. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба государственной корпорации «Ростех». 

«Процесс сертификации еще продолжается, но самолет уже создан на серийном производстве, в целевом облике, который планируется для поставок», — сообщили в «Ростехе». Самолет получил обновленный фюзеляж и десятки новых систем и агрегатов, отдельное внимание уделили использованию отечественных двигателей ПД-8.

Для интеграции российских агрегатов и систем каркас планера был доработан. Это позволило не только адаптировать лайнер к новым требованиям, но и упростить производственные процессы и дальнейшее обслуживание.

Разработка новых российских авиалайнеров, включая SJ-100, ведется в рамках масштабной программы импортозамещения в авиационной отрасли. Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал о планах начать серийное производство МС-21, SJ-100 и Ил-114 до конца 2026 года, а полностью импортозамещенные версии этих моделей проходят сертификационные испытания.

