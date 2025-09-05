Журналист Карлсон назвал Путина «самым эффективным лидером» в мире

Журналист Карлсон: Путин был самым эффективным лидером на моей памяти
Журналист Карлсон назвал Путина эффективным современным лидером
Журналист Карлсон назвал Путина эффективным современным лидером

Американский журналист Такер Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым эффективным современным лидером. Об этом заявил сам американский журналист.

«Послушайте, я не собираюсь переезжать в Россию, но я имею в виду, что Путин был самым эффективным лидером на моей памяти. Я не могу назвать более эффективного», — сказал Карлсон в интервью, опубликованном на youtube-канале.

В ходе интервью Карлсон отметил, что за годы правления Путина Россия, по его мнению, стала лучше, а уровень счастья граждан вырос. Ранее Карлсон утверждал, что администрация президента США предпринимала попытки отстранить Владимира Путина от власти. Однако, как отмечается, Карлсон не привел никаких конкретных доказательств в поддержку своих заявлений.

