Журналист Карлсон назвал Путина «самым эффективным лидером» в мире

Американский журналист Такер Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым эффективным современным лидером. Об этом заявил сам американский журналист.
«Послушайте, я не собираюсь переезжать в Россию, но я имею в виду, что Путин был самым эффективным лидером на моей памяти. Я не могу назвать более эффективного», — сказал Карлсон в интервью, опубликованном на youtube-канале.
В ходе интервью Карлсон отметил, что за годы правления Путина Россия, по его мнению, стала лучше, а уровень счастья граждан вырос. Ранее Карлсон утверждал, что администрация президента США предпринимала попытки отстранить Владимира Путина от власти. Однако, как отмечается, Карлсон не привел никаких конкретных доказательств в поддержку своих заявлений.
