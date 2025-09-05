Готовый бизнес по добыче и переработке железной руды в Уйском районе Челябинской области выставлен на продажу за 460 миллионов рублей. Месторождение располагается в Соколовском сельском поселении и обладает запасами сырья в объеме 500–600 тысяч тонн. Все оборудование и техника находятся в исправном состоянии, а коллектив укомплектован. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений.
«Обогащение проводится методом сухой магнитной сепарации. Получаемое сырье пригодно для использования в аглопроизводстве и соответствует техническим требованиям и стандартам металлургических комбинатов РФ», — говорится в сообщении на сайте «Авито».
Автор объявления подчеркнул, что коллектив сохранен, а производственная мощность оборудования составляет 250 тонн в час. При этом у предприятия есть опыт регулярных поставок железной руды на металлургические комбинаты Уральского региона. К участку ведет асфальтированная дорога, ближайшая железнодорожная станция находится в 35 километрах, также есть электрификация и собственная трансформаторная подстанция. В стоимость входят все необходимые производственные мощности и обслуживающая спецтехника.
Как сообщало URA.RU ранее, в окрестностях Миасского городского округа Челябинской области выставили на продажу месторождение габбро — породы, которая образуется из медленно остывающей магмы — с запасами в 46 миллионов кубометров. Находящееся рядом с поселком Верхний Атлян предприятие предлагается за 45 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!