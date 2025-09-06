По делу о поставках патронов «Калашникову» допросили около 40 свидетелей

Почти 40 свидетелей были допрошены по уголовному делу о поставках некачественных деталей для патронов концерну «Калашников». Это следует из материалов дела.
«Значительный объем следственных и процессуальных действий, проведенных в рамках предварительного следствия: допрос 38 свидетелей», — говорится в материалах дела. В нем также подчеркивается, что на текущем этапе расследования собраны обоснованные подозрения о причастности Морохова, которого обвиняют в мошенничестве, к инкриминируемому преступлению. Информацию об этом передает РИА «Новости».
Согласно версии органов предварительного следствия, ООО «Интертехника» поставила концерну «Калашников» полуфабрикаты деталей для боеприпасов, которые заведомо не соответствовали техническим требованиям государственного оборонного заказа. В декабре 2024 года объединенная пресс-служба судов Ивановской области сообщала о заключении под стражу еще одного фигуранта — гендиректора ООО «Ивановские ковши». Его обвиняют в хищении средств концерна при исполнении подрядного договора. Оба уголовных дела связаны с исполнением контрактов по гособоронзаказу и расследуются по статье о мошенничестве.
