05 сентября 2025

«Груда металла»: на трассе в ХМАО в ДТП с большегрузом погиб водитель. Видео

В ХМАО водитель иномарки погиб в ДТП на трассе
Иномарка влетела в КАМАЗ
Иномарка влетела в КАМАЗ Фото:

На автодороге Сургут — Нефтеюганск утром 6 сентября произошло трагическое ДТП. Здесь столкнулись внедорожник CHANGAN и КАМАЗ. Как сообщили в Госавтоинспекции округа, водитель иномарки от столкновения погиб.

«6 сентября 2025 года около 7:50 на автодорог Сургут — Нефтеюганск, по предварительным данным, водитель автомобиля CHANGAN допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Трагедия произошла на 46-м километре автодороги. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

