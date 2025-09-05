На автодороге Сургут — Нефтеюганск утром 6 сентября произошло трагическое ДТП. Здесь столкнулись внедорожник CHANGAN и КАМАЗ. Как сообщили в Госавтоинспекции округа, водитель иномарки от столкновения погиб.
«6 сентября 2025 года около 7:50 на автодорог Сургут — Нефтеюганск, по предварительным данным, водитель автомобиля CHANGAN допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Трагедия произошла на 46-м километре автодороги. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
