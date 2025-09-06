В ХМАО ужесточили правила продажи алкоголя

Регионы России активно вводят дополнительные ограничения на продажу алкоголя. Новые правила коснулись и Югру. Розничная продажа алкоголя в округе прекращается с восьми вечера до восьми утра. Об этом рассказывает «ТАСС» в telegram-канале.
«В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре запрещена розничная продажа алкоголя с 20:00 до 08:00 утра», — пишут в сообщении. Регионы самостоятельно определяют меры, исходя из местной специфики.
Ранее URA.RU писало, что в последние годы россияне все чаще сталкиваются с опасностью отравления суррогатным алкоголем. Редакция рассказала, на что обращать внимание при покупке алкоголя, какие технологии могут помочь избежать отравления и куда обращаться, если вы столкнулись с контрафактом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!