В Пермском крае 12-14 сентября выберут 140 новых депутатов

Выборы будут проходить в течение трех дней
Выборы будут проходить в течение трех дней

В ближайшие выходные 12-14 сентября в Пермском крае, помимо губернаторских, пройдут выборы в 11 муниципалитетах. Всего будет замещено 140 мандатов. Самая высокая конкуренция на выборах в думу Березников — пять человек на место.

Кого выбирают

В Березниках, Бардымском, Еловском, Карагайском, Кишертском, Куединском, Сивинском, Частинском округах пройдут основные выборы. В Горнозаводске, Лысьве и Кизеле состоятся довыборы.

Число кандидатов

На участие в этих кампаниях выдвинулись 400 кандидатов: 387 человек на основные выборы, 13 — на дополнительные. Из них 372 представляют политические партии:

  • «Единая Россия» — 140 кандидатов
  • ЛДПР — 76
  • КПРФ — 50
  • «Новые люди» — 50
  • «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 28
  • «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»– 28
  • Самовыдвиженцы — 28

Итоги регистрации

Из выдвинувшихся 400 человек документы на регистрацию предоставили 389 человек. При этом 13 (всего 3%) получили отказы. Девяти кандидатам отказали, поскольку они скрыли, что были судимы. Это три самовыдвиженца, три эсера, два человека от ЛДПР и один коммунист. А четыре кандидата не смогли правильно собрать подписи в поддержку своего выдвижения.

