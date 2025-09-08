В Пермском крае 12-14 сентября выберут 140 новых депутатов

В ближайшие выходные 12-14 сентября в Пермском крае, помимо губернаторских, пройдут выборы в 11 муниципалитетах. Всего будет замещено 140 мандатов. Самая высокая конкуренция на выборах в думу Березников — пять человек на место.
Кого выбирают
В Березниках, Бардымском, Еловском, Карагайском, Кишертском, Куединском, Сивинском, Частинском округах пройдут основные выборы. В Горнозаводске, Лысьве и Кизеле состоятся довыборы.
Число кандидатов
На участие в этих кампаниях выдвинулись 400 кандидатов: 387 человек на основные выборы, 13 — на дополнительные. Из них 372 представляют политические партии:
- «Единая Россия» — 140 кандидатов
- ЛДПР — 76
- КПРФ — 50
- «Новые люди» — 50
- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 28
- «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»– 28
- Самовыдвиженцы — 28
Итоги регистрации
Из выдвинувшихся 400 человек документы на регистрацию предоставили 389 человек. При этом 13 (всего 3%) получили отказы. Девяти кандидатам отказали, поскольку они скрыли, что были судимы. Это три самовыдвиженца, три эсера, два человека от ЛДПР и один коммунист. А четыре кандидата не смогли правильно собрать подписи в поддержку своего выдвижения.
