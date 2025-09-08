Кандидат в депутаты Чебаркуля вышел из гонки после попытки отстранить конкурента

Кандидат в депутаты горсобрания Чебаркуля (Челябинская область) Юлай Давлеткильдин, выдвинувшийся от партии «Единая Россия», решил выйти из предвыборной гонки. Об этом сообщает сайт облизбиркома.
«Давлеткильдин Юлай Рахимьянович, 1990 года рождения, военный пенсионер. Выбывший (после регистрации) кандидат», — сказано на сайте избиркома.
Давлеткильдин был одним из 12 кандидатов от ЕР, подавших в суд на конкурентов-самовыдвиженцев с целью отменить их регистрацию в качестве кандидатов на выборах. В качестве аргумента истцы приводили то, что на агитации самовыдвиженцев присутствовало изображение памятника воинам Великой Отечественной войны, при этом не имелось согласия на использования изображения правообладателями. Во всех 12 случаях в удовлетворении исковых требований было отказано.
По информации URA.RU, интересы истцов в суде представлял юрист, на имя которого истцами заранее были оформлены доверенности. Сами они в суде не присутствовали. Узнав об исковом заявлении, Давлеткильдин решил выйти из предвыборной гонки. Давлеткильдин является участником СВО.
Выборы в горсобрание Чебаркуля, как и представительные органы почти всех муниципалитетов Челябинской области, пройдут с 12 по 14 сентября. В те же сроки состоятся выборы в заксобрание региона.
