В России хотят увеличить налоги для сверхбогатых

Миронов раскритиковал действующую систему налогообложения
Миронов раскритиковал действующую систему налогообложения

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести для сверхбогатых россиян повышенную прогрессивную шкалу НДФЛ до 35%, налог на роскошь и специальный налог на состояние. В то же время он подчеркнул важность того, чтобы налог на роскошь не затрагивал рядовых граждан, а уплачивался исключительно представителями крупного бизнеса и олигархами.

«Первый шаг — это реальная прогрессия. Пускай платят и 25%, и 35%, и ничего с ними не будет», — заявил депутат. Миронов раскритиковал действующую систему налогообложения, при которой все граждане с доходом выше 50 миллионов рублей в год платят одинаковые 22%. 

Парламентарий также предложил ввести дополнительный налог на предметы роскоши — самолеты, яхты и вертолеты, подчеркнув, что этот сбор должен затрагивать именно олигархов, а не обычных граждан. Третье предложение — введение специального налога на состояние по примеру Франции.

Инициатива поступила на фоне публикации индекса миллиардеров Bloomberg, согласно которому состояние богатейших бизнесменов России с начала 2025 года выросло на 24,62 миллиарда долларов. Миронов призвал Минфин «потрясти жирных котов» вместо введения новых налогов для рядовых граждан.

Ранее сообщалось, что в России с 1 октября 2025 года начнут действовать важные изменения, затрагивающие представителей бизнеса и бюджетные организации. Основные аспекты предстоящих нововведений осветил депутат Госдумы, входящий в комитет по развитию малого и среднего предпринимательства, Алексей Говырин.

