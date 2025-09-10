Россия усилит свой самый большой грузовой порт

Власти РФ нашли способ обогнать европейских конкурентов на рынках Азии, Африки и Ближнем Востоке. Правительство РФ включило в госпрограмму «Строительство» проект комплексного развития Новороссийского транспортного узла, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как рассказали эксперту URA.RU, его модернизация разгрузит самый крупный порт страны, ускорит поставки отечественного сырья за границу и откроет новые направления для экспорта.
На проект комплексного развития Новороссийского узла до 2030 года направят 69,4 млрд рублей, сообщили в правительстве. «За счет федеральных средств, в частности, построят железнодорожные парки, модернизируют станцию Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги, а также сооружение около 50 км новых путей», — отметили в пресс-службе.
Это решение ликвидирует узкие места на железнодорожных подходах к морским портам юга России. Это повысит грузооборот, добавили в правительстве.
Транспортный узел в Новороссийске включает в себя много перевалочных терминалов, отмечает научный руководитель факультета городского и регионального развития Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. Развитие этого проекта разгрузит его работу: предотвратит задержки в обработке грузов, сделает быстрее их перегрузку с одного вида транспорта на другой, что ускорит экспорт нашей продукции в соседние страны, добавил эксперт.
«В морском порту Новороссийска много терминалов, в том числе зерновой и нефтепродуктов. Это важные экспортные направления России, которые формируют значительную долю ее ВВП. В этом случае нельзя обострять проблемы, связанные с перегрузкой этих терминалов, поэтому необходимо работать над усилением пропускных возможностей порта. Думаю, что проект, благодаря которому удастся улучшить инфраструктуру узла, решит эту проблему», — говорит Блинкин.
Перегруженность морского порта в Новороссийске подтверждается статистикой. Так, по итогам 2024 года он стал крупнейшим в России по объему грузооборота: за год в нем перевалили 164,8 млн тонн различных материалов, что на 2% больше, чем в 2023 году, следует из данных логистической компании «ТД "Партнер"».
«Модернизация узла, которая улучшит пропускную способность морского порта, со временем усилит экспортный потенциал страны. Ведь в основном он формируется за счет поставок материалов от портов Азово-Черноморского бассейна (куда входит Новороссийский — прим. ред.) в страны Азии», — рассказал эксперт.
Наращивание портовых мощностей в Новороссийске связано не только с улучшением экспорта зерна и нефтепродуктов в азиатские страны, считает URA.RU ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. В дальнейшем их используют для поставок за границу других товаров, ведь экспортный потенциал юга России довольно большой.
«Учитывая сложную логистику с Европой, у нас остаются Балканы и Северная Африка, с которыми можно и уже даже необходимо развивать торговые отношения через морской порт Новороссийска.
Например, сейчас в Египте при участии нашей страны строят блоки атомной электростанции и туда надо поставлять оборудование», — отметил Масленников.
Более того, Россия активно налаживает связи с ОАЭ по 64 видам экономической деятельности, что также вынуждает готовиться к масштабному экспорту на Ближний Восток, сообщил эксперт. «Спрос на отечественную продукцию, в том числе и той, которую производят на юге России, довольно большой, потому наращивание портовых мощностей — одна из основных задач нашей экономики. Тем более, что развитие узла только стимулирует предпринимателей производить больше товаров на экспорт, ведь они будут понимать, что для этого есть много возможностей», — обратил внимание эксперт.
Отечественным производителям важно как можно быстрее выйти на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока, которые уже давно кажутся особенно перспективными для европейских производителей. «Сейчас нам нужно как можно раньше оказаться на этих рынках, чтобы занять конкурентное там положение. Меры властей, поддерживающих развитие таких проектов как Новороссийский транспортный узел, дают нам такие возможности, главное их не упустить», — резюмировал Масленников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.