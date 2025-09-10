Блогер Блиновская может выйти на свободу до конца года: адвокат Жорин разъяснил процесс

Блогер Елена Блиновская, осужденная на пять лет колонии общего режима за неуплату налогов и отмывание денег, может выйти на свободу до конца этого года, подав ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Королева марафонов отсидела уже половину назначенного ей срока. Адвокат Сергей Жорин в беседе с URA.RU объяснил, как в таких случаях работает законодательство и отметил, что вопрос УДО — чувствительный момент для осужденных, поэтому браться за оценку перспектив выхода на свободу королевы марафонов он не будет.
«Что касается УДО Блиновской, для любого осужденного это очень чувствительный момент. Практика показывает, что чем больше внимания к вероятности УДО, тем меньше вероятность этого самого УДО.
Нахождение в СИЗО засчитывается следующим образом. Правило "день за полтора" работает, когда по приговору назначено лишение свободы в исправительной колонии общего режима Алгоритм расчета следующий: берем назначенный срок и режим; пересчитываем время СИЗО по ст. 72 УК РФ; получаем "фактически отбытое" и сопоставляем с долей, дающей право на УДО по ст. 79 УК РФ. Пример: назначено 6 лет ИК общего режима, человек провел 2 года в СИЗО. Зачет: 2 года ? 1,5 = 3 года. Значит, фактически отбыто уже 3 из 6 лет», — поясняет правозащитник.
На УДО подавать можно по ст. 79 УК РФ: 1/3 — за преступления небольшой и средней тяжести; 1/2 — за тяжкие; 2/3 — за особо тяжкие; отдельные исключения — 3/4 и 4/5 для специальных категорий. Минимум — не менее 6 месяцев фактически отбыто.
«Но даже при достижении доли УДО не автоматическое: суд смотрит на поведение, поощрения/взыскания, возмещение вреда и заключение администрации исправительной колонии», — говорит собеседник агентства.
Адвокат Жорин отметил, что желает Блиновской максимально благоприятного исхода ее дела в этой «чрезмерно раздутой истории».
Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Беларусью. До декабря 2023 она находилась под домашним арестом, который нарушила, посетив вечеринку у подруги, после чего была помещена в СИЗО. В марте 2025 года суд приговорил ее к пяти годам колонии за неуплату налогов и отмывание денег. Блогера оштрафовали на 1 млн рублей и лишили права заниматься коммерческой деятельностью сроком на четыре года.
