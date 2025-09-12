В СИЗО №1 и 5 организовали избирательные участки для выборов губернатора Пермского края. Уполномоченный по правам человека Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал, как там голосуют.
«В СИЗО №5, где находятся исключительно женщины, из 87 избирателей первыми свой голос отдали те, кто участвует в следственных действиях и судебных заседаниях. Для подследственных, подсудимых и осужденных информация о кандидатах распространялась непосредственно в камерах — все было максимально прозрачно и доступно», — написал Сапко. Он уточнил, что большинство сотрудников колонии проголосовали через ДЭГ.
В мужском СИЗО №1 зарегистрировано 354 избирателя. Здесь работают сразу два участка, один из которых предназначен для сотрудников. Недочетов омбудсмен не выявил.
Выборы губернатора проходят в Пермском крае 12, 13 и 14 сентября. За половину первого дня проголосовало около 13% избирателей. Как проходят выборы, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
