12 сентября 2025

Пермяков предупредили о штаммах гриппа и коронавируса, циркулирующих в регионе

В Прикамье в 2025 году значительно снизилась заболеваемость гриппом и COVID-19
Для борьбы с большинством штаммов не требуется тяжелое лечение
В этом году на территории Прикамья наблюдается значительное снижение заболеваемости гриппом и COVID-19. Цифры сравнили с показателями прошлого сезона. При этом в августе-сентябре наблюдается сезонное увеличение числа инфицированных, передает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

«По сравнению с прошлым годом, заболеваемость гриппом снизилась на 26%, а ковидом — в 3,3 раза. Сейчас еженедельно регистрируют от 300 до 500 новых случаев COVID-19», — объяснили специалисты ведомства порталу «В курсе.ру». Опасные штаммы гриппа, такие как «азиатский» или «гонконгский», в Пермском крае выявлены не были.

В настоящее время среди заболевших наиболее часто диагностируются штаммы гриппа H1N1, известного как «свиной», который уже считается сезонным, а также субварианты коронавируса Омикрон — FLiRT, пирола и стратус. Данные разновидности, как правило, не приводят к тяжелым формам заболевания и характеризуются относительно низкой заразностью.

Жителям региона рекомендовали пройти вакцинацию против гриппа, регулярно мыть руки, обеспечивать приток свежего воздуха в помещениях, избегать переохлаждения и ограничивать контакты с заболевшими. При появлении признаков болезни важно незамедлительно обратиться к врачу, воздержавшись от самостоятельного лечения.

Ранее глава краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев сообщал о сезонном росте заболеваемости ОРВИ в Прикамье после каникул. Он подчеркивал, что пороговые значения не превышены, а основным возбудителем остается риновирус.

