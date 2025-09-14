14 сентября 2025

На севере Украины повреждены два предприятия критической инфраструктуры

Два важных украинских предприятия получили серьезные повреждения
Два предприятия критической инфраструктуры на севере Украины получили значительные повреждения в результате атак российских беспилотников. Об этом сообщает местный телеканал.

«В окрестностях Нежина, что в Черниговской области, зафиксировали попадание российских беспилотников на два предприятия критической инфраструктуры», — приводит слова Кодолы сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем telegram-канале со ссылкой на мэра города Александра Кодолу. Сообщается также, что на одном из предприятий, которое занимается топливными материалами, началось возгорание. Сведений о погибших и раненых нет.

Ранее в различных регионах России, включая Смоленскую, Курскую, Белгородскую области и Краснодарский край, фиксировались атаки украинских беспилотников. Российские военные сообщали о сбитых дронах и отсутствии пострадавших, однако в некоторых случаях происходили возгорания.

