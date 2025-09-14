14 сентября 2025

В Пермском крае ликвидировали оператора, решавшего проблемы обманутых дольщиков

ПАИЖК прекратило деятельность 11 сентября
ПАИЖК прекратило деятельность 11 сентября

В Пермском крае ликвидировали «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК). Юридическое лицо прекратило свою деятельность 11 сентября.

«ПАИЖК прекратило свою деятельность. Сообщение о ликвидации юрлица было внесено 11 сентября в ЕГРЮЛ», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

ПАИЖК существует с 2005 года. Компания занималась решением проблем обманутых дольщиков и была региональным оператором федеральной ипотечной программы в Прикамье. Ранее стало известно о том, что ПАИЖК присоединили к «Корпорации развития Пермского края» (КРПК). Реорганизация произошла, так как, по словам директора КРПК Юрия Аликина, ПАИЖК выполнило все задачи.

