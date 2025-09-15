После обращения к Текслеру в челябинском селе появилась первая дорога. Фото, видео

Первая асфальтированная дорога после обращения к Текслеру появилась в деревне Кораблево
Первая асфальтированная дорога после обращения к Текслеру появилась в деревне Кораблево Фото:

В деревне Кораблево Еткульского района положили первую асфальтированную дорогу и провели ремонт дома культуры. Копию письма с благодарностью к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в URA.RU направили читатели.

«Мы от всего сердца благодарим Алексея Леонидовича и главу нашего района за преображение деревни: только за два последних года у нас появились связь, газ, а в этом году — первая в деревне асфальтированная дорога, улица Южная. Кроме того, теперь наш маленький дом культуры полностью отремонтирован», — рассказали жители деревни в своем обращении.

Читатели подчеркнули, что ДК отремонтировали благодаря усилиям управления культуры и молодежной политики Еткульского района. Они также указали, что район планирует продолжить благоустройство деревни, и попросили одобрить асфальтирование еще двух улиц.

«Вы не представляете, какую радость нам доставляет вид аккуратной, ухоженной асфальтированной дороги, не хуже, чем в больших городах! Для нас это целое событие и показатель внимания», — отметили читатели.

