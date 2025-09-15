Звезды мирового хоккея прилетят в Екатеринбург второй раз за полгода. Фото, видео

В Екатеринбурге подписали соглашение о проведении Матча звезд КХЛ
© Служба новостей «URA.RU»
Алексей Морозов и Денис Паслер договорились о проведении «Недели звезд КХЛ» еще весной
Алексей Морозов и Денис Паслер договорились о проведении «Недели звезд КХЛ» еще весной

В Екатеринбурге на «УГМК-Арене» подписали соглашение о проведении «Недели звезд КХЛ». Подписи поставили врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и президент лиги Алексей Морозов. На мероприятии побывал корреспондент URA.RU.

«Я благодарен за решение, которое мы ранее обсуждали, провести в Екатеринбурге столь значимый спортивный праздник. Хоккей в области любят, его активно развивают. Совсем недавно прошло замечательное событие — прощальный матч [Павла] Дацюка. Этот пример, развитие хоккея, строительство новых арен, наша любимая команда — „Автомобилист“ служат примером. Для проведения Матча звезд, который у нас будет впервые, мы приложим все усилия, чтобы организация была на высочайшем уровне», — поделился Паслер.

Морозов поздравил Паслера с победой на выборах губернатора, которые прошли 12-14 сентября. Президент КХЛ прочувствовал атмосферу «УГМК-Арены» на The Magic Game 30 августа, куда его пригласил сыграть Дацюк. «Екатеринбург заслуживает проведение в 2026-м такого масштабного хоккейного события», — подчеркнул Алексей Морозов.

Глава КХЛ прилетал в Екатеринбург уже дважды еще весной. 10 марта он приезжал на открытие «УГМК-Арены», а 3 апреля на матч плей-офф «Автомобилист» — «Ак Барс». Именно тогда Паслер и Морозов договорились о проведении Матча звезд КХЛ в недельном формате. Топы российского хоккея соберутся в Екатеринбурге следующей зимой.

