Симоньян высказалась о страхе смерти после тяжелой операции

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поделилась своим отношением к страху смерти после перенесенной операции. По словам Симоньян, она не испытывает страха и считает, что ее жизнь полностью зависит от воли Бога. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
«В руках Господа я и есть, и была. Как решит — так и будет. А страха никакого нет. Чего бояться? Смерти? Смерть — это встреча с Ним. Разве это страшно?», — написала она в своем telegram-канале.
Ранее Маргарита Симоньян сообщила о тяжелом заболевании и предстоящей операции. После хирургического вмешательства она отмечала, что находится дома и ей предстоит длительное лечение. Новость о ее состоянии вызвала широкий отклик, поддержку Симоньян выразили коллеги и пользователи соцсетей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.