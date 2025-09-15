Симоньян высказалась о страхе смерти после тяжелой операции

Маргарита Симоньян заявила, что не испытывает страха смерти
Маргарита Симоньян заявила, что не испытывает страха смерти

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поделилась своим отношением к страху смерти после перенесенной операции. По словам Симоньян, она не испытывает страха и считает, что ее жизнь полностью зависит от воли Бога. Об этом она рассказала в своих соцсетях. 

 «В руках Господа я и есть, и была. Как решит — так и будет. А страха никакого нет. Чего бояться? Смерти? Смерть — это встреча с Ним. Разве это страшно?», — написала она в своем telegram-канале.

Ранее Маргарита Симоньян сообщила о тяжелом заболевании и предстоящей операции. После хирургического вмешательства она отмечала, что находится дома и ей предстоит длительное лечение. Новость о ее состоянии вызвала широкий отклик, поддержку Симоньян выразили коллеги и пользователи соцсетей.

