ОРВИ или осенняя аллергия: россиянам рассказали, как отличить болезни по симптомам

Россиянам рассказали, как отличить симптомы ОРВИ и осенней аллергии. Об этом сообщила врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа. По словам специалиста, главной особенностью сезонной вирусной инфекции является повышение температуры, тогда как аллергия чаще проявляется без лихорадки.
«Я всегда говорю, что нужно сходить к аллергологу и определить, на что у вас аллергия. Дальше есть симптоматическое лечение по протоколам», — заявила эксперт «Радио 1», отметив, что осенью активизируется широкий спектр аллергенов, и людям с чувствительной иммунной системой важно понимать разницу между ОРВИ и аллергией. Она подчеркнула, что ОРВИ вызывается вирусами и может сопровождаться лихорадкой, тогда как аллергия — это ответ организма на внешние раздражители, такие как плесень и пыльца.
Специалист отметила, что при аллергии чаще наблюдаются такие симптомы, как зуд в глазах, чихание, заложенность носа без повышения температуры. ОРВИ же характеризуется общей слабостью, головной болью и жаром. По словам Лапы, при подозрении на аллергию важно обратиться к врачу для выявления конкретных аллергенов и последующего лечения по медицинским протоколам.
Кроме того, врач рекомендовала не заниматься самолечением и при появлении выраженных симптомов обращаться за профессиональной помощью. Она добавила, что правильная диагностика поможет избежать осложнений и подобрать эффективное лечение для каждого конкретного случая.
