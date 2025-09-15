ОРВИ или осенняя аллергия: россиянам рассказали, как отличить болезни по симптомам

Аллерголог Лапа: ОРВИ от осенней аллергии отличается температурой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сезонное ОРВИ отличается от аллергии повышенной температурой, отметила аллерголог Лапа
Сезонное ОРВИ отличается от аллергии повышенной температурой, отметила аллерголог Лапа Фото:

Россиянам рассказали, как отличить симптомы ОРВИ и осенней аллергии. Об этом сообщила врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа. По словам специалиста, главной особенностью сезонной вирусной инфекции является повышение температуры, тогда как аллергия чаще проявляется без лихорадки.

«Я всегда говорю, что нужно сходить к аллергологу и определить, на что у вас аллергия. Дальше есть симптоматическое лечение по протоколам», — заявила эксперт «Радио 1», отметив, что осенью активизируется широкий спектр аллергенов, и людям с чувствительной иммунной системой важно понимать разницу между ОРВИ и аллергией. Она подчеркнула, что ОРВИ вызывается вирусами и может сопровождаться лихорадкой, тогда как аллергия — это ответ организма на внешние раздражители, такие как плесень и пыльца.

Специалист отметила, что при аллергии чаще наблюдаются такие симптомы, как зуд в глазах, чихание, заложенность носа без повышения температуры. ОРВИ же характеризуется общей слабостью, головной болью и жаром. По словам Лапы, при подозрении на аллергию важно обратиться к врачу для выявления конкретных аллергенов и последующего лечения по медицинским протоколам.

Кроме того, врач рекомендовала не заниматься самолечением и при появлении выраженных симптомов обращаться за профессиональной помощью. Она добавила, что правильная диагностика поможет избежать осложнений и подобрать эффективное лечение для каждого конкретного случая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россиянам рассказали, как отличить симптомы ОРВИ и осенней аллергии. Об этом сообщила врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа. По словам специалиста, главной особенностью сезонной вирусной инфекции является повышение температуры, тогда как аллергия чаще проявляется без лихорадки. «Я всегда говорю, что нужно сходить к аллергологу и определить, на что у вас аллергия. Дальше есть симптоматическое лечение по протоколам», — заявила эксперт «Радио 1», отметив, что осенью активизируется широкий спектр аллергенов, и людям с чувствительной иммунной системой важно понимать разницу между ОРВИ и аллергией. Она подчеркнула, что ОРВИ вызывается вирусами и может сопровождаться лихорадкой, тогда как аллергия — это ответ организма на внешние раздражители, такие как плесень и пыльца. Специалист отметила, что при аллергии чаще наблюдаются такие симптомы, как зуд в глазах, чихание, заложенность носа без повышения температуры. ОРВИ же характеризуется общей слабостью, головной болью и жаром. По словам Лапы, при подозрении на аллергию важно обратиться к врачу для выявления конкретных аллергенов и последующего лечения по медицинским протоколам. Кроме того, врач рекомендовала не заниматься самолечением и при появлении выраженных симптомов обращаться за профессиональной помощью. Она добавила, что правильная диагностика поможет избежать осложнений и подобрать эффективное лечение для каждого конкретного случая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...