«Приготовить зонтик»: какая погода будет в Москве в ближайшие дни

В Москве жителям стоит готовиться к серой и холодной погоде
В Москве до среды погода ожидается без осадков, заявил метеоролог
В Москве и Подмосковье сохраняется теплая и солнечная погода, однако к концу недели жителям стоит ожидать дожди и небольшое похолодание. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На четверг, пятницу и субботу можно приготовить зонтик и обувь потеплее, а в остальные дни будет теплее, чем положено по климату в сентябрьские дни», — отметил Шувалов. Об этом он сообщил «Радио 1».

В первую половину недели, по словам Шувалова, столбики термометров могут подняться до +22 градусов. Существенных осадков не ожидается.

Шувалов пояснил, что дожди придут в столичный регион с запада в четверг и сохранятся до субботы. При этом похолодание будет незначительным — температура понизится до +17 градусов.

По предварительному прогнозу, уже в воскресенье дневные значения вновь приблизятся к отметке +20 градусов. Также синоптик добавил, что после кратковременного похолодания москвичей ждет вторая волна бабьего лета во второй половине сентября.

