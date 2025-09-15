«Приготовить зонтик»: какая погода будет в Москве в ближайшие дни

В Москве и Подмосковье сохраняется теплая и солнечная погода, однако к концу недели жителям стоит ожидать дожди и небольшое похолодание. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«На четверг, пятницу и субботу можно приготовить зонтик и обувь потеплее, а в остальные дни будет теплее, чем положено по климату в сентябрьские дни», — отметил Шувалов. Об этом он сообщил «Радио 1».
В первую половину недели, по словам Шувалова, столбики термометров могут подняться до +22 градусов. Существенных осадков не ожидается.
Шувалов пояснил, что дожди придут в столичный регион с запада в четверг и сохранятся до субботы. При этом похолодание будет незначительным — температура понизится до +17 градусов.
По предварительному прогнозу, уже в воскресенье дневные значения вновь приблизятся к отметке +20 градусов. Также синоптик добавил, что после кратковременного похолодания москвичей ждет вторая волна бабьего лета во второй половине сентября.
