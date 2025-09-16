В пяти районах Ростовской области отражены атаки украинских беспилотников

Атака беспилотников отражена в пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, БПЛА ВСУ перехвачены в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районах.
Пострадавших в результате атаки нет. «В Верхнедонском районе у хутора Солонцовский загорелась сухая трава. Возгорание быстро потушили», — отметил Слюсарь в Telegram. Никто из людей не пострадал. Есть ли другие разрушения на земле, сейчас уточняется.
Ночью 16 сентября власти Воронежской, Ростовской и Липецкой областей объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). URA.RU следит за ситуацией в регионах РФ в онлайн-трансляции.
