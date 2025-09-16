В Перми художники на неделю поселятся вместе с лошадьми

Пермская художественная галерея запускает совместный проект с конноспортивным комплексом поселка Ферма. Здесь откроется арт-резиденция для художников, которые будут жить в окружении лошадей больше недели и создавать свои картины.
«Конноспортивный комплекс обеспечивает для художников проживание, питание, необходимые для творчества материалы, экскурсии, пленэры. А участники арт-резиденции будут наблюдать за жизнью лошадей в конюшнях и на конкурных полях, вдохновляться, делать зарисовки и создавать свои образы этих удивительных животных», — рассказали URA.RU в галерее. Для полного погружения художники смогут попробовать себя в роли коваля, конюха, ветеринара, коновода и спортсмена.
Результаты работы художников в рамках арт-резиденции Пермская галерея представит в ноябре. Тогда состоится благотворительный аукцион, на котором можно будет приобрести картины. Вырученные деньги пойдут на оснащение галереи тактильными полосами для незрячих и слабовидящих посетителей.
