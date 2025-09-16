Пассажиры рейса Оренбург-Москва устроили массовую драку

На борту самолета авиакомпании Nordwind, выполнявшего рейс из Оренбурга в Москву, произошла драка между пассажирами. Инцидент начался с бытовой ссоры.
«Массовую драку в самолёте устроили пассажиры рейса Оренбург — Москва», — пишет telegram-канал SHOT. Конфликт спровоцировал один из пассажиров, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина начал распивать спиртные напитки еще во время полета. Ситуация обострилась, когда он обратил внимание на надпись на футболке соседки по креслу — «Помощь наркозависимым». Мужчина не только начал высказывать недовольство, но и начал угрожать ей и пассажирам, находившимся поблизости.
Другие пассажиры попытались вмешаться и усмирить дебошира. Один из мужчин решил самостоятельно прекратить конфликт, но это привело к началу драки прямо на борту самолета. Бортпроводники попытались разнять дерущихся, а также напомнили пассажирам о необходимости занять свои места и пристегнуть ремни, поскольку самолет уже шел на снижение.
После посадки самолета в московском аэропорту конфликт продолжился. В результате участники инцидента были вынуждены обратиться в полицию.
