Пассажиры рейса Оренбург-Москва устроили массовую драку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После посадки самолета в московском аэропорту конфликт продолжился
После посадки самолета в московском аэропорту конфликт продолжился Фото:

На борту самолета авиакомпании Nordwind, выполнявшего рейс из Оренбурга в Москву, произошла драка между пассажирами. Инцидент начался с бытовой ссоры.

«Массовую драку в самолёте устроили пассажиры рейса Оренбург — Москва», — пишет telegram-канал SHOT. Конфликт спровоцировал один из пассажиров, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина начал распивать спиртные напитки еще во время полета. Ситуация обострилась, когда он обратил внимание на надпись на футболке соседки по креслу — «Помощь наркозависимым». Мужчина не только начал высказывать недовольство, но и начал угрожать ей и пассажирам, находившимся поблизости.

Другие пассажиры попытались вмешаться и усмирить дебошира. Один из мужчин решил самостоятельно прекратить конфликт, но это привело к началу драки прямо на борту самолета. Бортпроводники попытались разнять дерущихся, а также напомнили пассажирам о необходимости занять свои места и пристегнуть ремни, поскольку самолет уже шел на снижение.

После посадки самолета в московском аэропорту конфликт продолжился. В результате участники инцидента были вынуждены обратиться в полицию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На борту самолета авиакомпании Nordwind, выполнявшего рейс из Оренбурга в Москву, произошла драка между пассажирами. Инцидент начался с бытовой ссоры. «Массовую драку в самолёте устроили пассажиры рейса Оренбург — Москва», — пишет telegram-канал SHOT. Конфликт спровоцировал один из пассажиров, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина начал распивать спиртные напитки еще во время полета. Ситуация обострилась, когда он обратил внимание на надпись на футболке соседки по креслу — «Помощь наркозависимым». Мужчина не только начал высказывать недовольство, но и начал угрожать ей и пассажирам, находившимся поблизости. Другие пассажиры попытались вмешаться и усмирить дебошира. Один из мужчин решил самостоятельно прекратить конфликт, но это привело к началу драки прямо на борту самолета. Бортпроводники попытались разнять дерущихся, а также напомнили пассажирам о необходимости занять свои места и пристегнуть ремни, поскольку самолет уже шел на снижение. После посадки самолета в московском аэропорту конфликт продолжился. В результате участники инцидента были вынуждены обратиться в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...