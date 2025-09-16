В Эстонии пришли в бешенство из-за международных поездок Путина

Глава МИД Эстонии Цахкна пожаловался на международные визиты Путина
В МИД Эстонии посетовали на встречи Путина с главами государст
В МИД Эстонии посетовали на встречи Путина с главами государст

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна выразил недовольство активным участием президента России Владимира Путина во встречах с лидерами различных государств. Такое заявление министр сделал в интервью эстонской радиовещательной компании.

«Путин ездит … по многим странам мира. И, конечно, смотреть на это неприятно», — отметил Маргус Цахкна. Его слова передает «Российская газета».

Он отметил, что ему неприятны встречи Путина с лидерами Китая, Индии, КНДР и других стран. Глава эстонского МИД также согласился с позицией председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее высказалась о своих негативных впечатлениях от кадров с российско-американского саммита на Аляске.

Маргус Цахкна известен своими антироссийскими взглядами жесткими заявлениями в адрес России. Ранее он неоднократно называл РФ угрозой для Европы и заявлял о готовности «принести войну в Россию».

