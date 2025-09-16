Замена дорожных указателей с названиями российских городов может обойтись Финляндии в несколько сотен тысяч евро. Об этом сообщил в финском Агентством транспортной инфраструктуры Туомас Эстерман.
«В Финляндии установлены сотни знаков, указывающих на Мурманск, Кандалакшу, Костомукшу, Сортавалу и Санкт-Петербург. Их обновление будет стоить очень дорого», — передает Yle слова Эстермана. По данным издания, замена указателей потребует затрат не менее нескольких сотен тысяч евро.
Эстерман отметил, что сейчас соответствующие работы не проводились, поскольку ограничение на пересечение границы с Россией носит временный характер. Согласно информации Yle, вопрос о модернизации дорожных знаков будет вновь рассмотрен в случае принятия решения о постоянном закрытии пограничных пунктов.
В ноябре 2023 года финские власти приняли решение о закрытии автомобильных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, сославшись на усиление неконтролируемого притока мигрантов из третьих государств. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобные меры со стороны Финляндии ведут к появлению новых разделительных линий на европейском континенте. Она также подчеркнула, что российская сторона рассматривает возможные ответные шаги на межведомственном уровне.
