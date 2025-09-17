В Пермском крае временно отключат телевидение и радио

С 22 по 26 сентября 2025 года в ряде населенных пунктов Пермского края пройдут плановые профилактические работы. На это время временно прекратится вещание цифрового телевидения и радио. Об этом сообщает Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр.
«Отключения затронут трансляции цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также „Радио России“. Во всех случаях отключения будут кратковременными — от 20 минут до нескольких часов. Точное время приостановки вещания варьируется в зависимости от населенного пункта», — сообщили URA.RU в пресс-службе телерадиосети.
В частности, отключения запланированы на следующих территориях и в указанные временные интервалы:
– 22 сентября с 11:00 до 17:00 — Большая Соснова пакеты РТРС-1, РТРС-2;
– 22 сентября с 12:00 до 14:00 общей продолжительностью не более 30 минут — Александровск (РТРС-2);
– 22 сентября с 12:00 до 15:00 общей продолжительностью не более 20 минут — Октябрьский (Радио России);
– 23 сентября с 11:00 до 17:00 — Калиновка (РТРС-1, РТРС-2);
– 23 сентября с 11:00 до 17:00 — Северный Коммунар (РТРС-1, РТРС-2);
– 23 сентября с 12:00 до 18:00 — Маховляне (РТРС-1, РТРС-2);
– 23 сентября с 12:00 до 18:00 — Красновишерск (РТРС-1, РТРС-2, Радио России);
– 23 сентября с 10:00 до 16:00 — Новоильинский (РТРС-1, РТРС-2);
– 24 сентября с 12:00 до 16:00 общей продолжительностью не более 30 минут — Соликамск (РТРС-1, РТРС-2);
– 24 сентября с 12:00 до 16:00 общей продолжительностью не более 30 минут — Очер (РТРС-1, РТРС-2, Радио России);
– 25 сентября с 11:00 до 17:00 — Сива (РТРС-1, РТРС-2, Радио России);
– 25 сентября с 11:00 до 17:00 — Кизел (РТРС-1, РТРС-2, Радио России);
– 25 сентября с 11:00 до 17:00 — Чермоз (РТРС-1, РТРС-2);
– 26 сентября с 11:00 до 17:00 — Оса (РТРС-1, РТРС-2);
– 26 сентября с 11:00 до 17:00 — Уинское (РТРС-1, РТРС-2, Радио России).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!