17 сентября 2025

Путин наградил известного певца

Путин присвоил Тишману и Андреевой звания заслуженных артистов России
Марк Тишман по указу Путина получил звание «Заслуженного артиста РФ»
Президент России Владимир Путин наградил известного певца, композитора и телеведущего Марка Тишмана и балерину Любовь Андрееву. Музыканту и артистке присвоено звание «Заслуженного артиста России». Об этом сообщается в президентском указе.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный артист Российской Федерации Тишману Марку Иосифовичу — артисту-вокалисту Фонда социально-культурных инициатив, город Москва. Присвоить почетные звания Андреевой Любовь Вадимовне — артистке балета Санкт-Петербургского государственного Бюджетного учреждения культуры „Академический театр Балета Бориса Эйфмана“, — указано в документе. Указ о награждении опубликован на портале правовых актов.

Помимо Тишмана, такое звание было присвоено еще шести артистам. Среди них — артисты балета, театра и других учреждений культуры.  

Ранее президент Владимир Путин уже отмечал деятелей культуры государственными наградами — в частности, певица Лариса Долина была удостоена Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Такие награды присуждаются за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

