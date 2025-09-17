Президент России Владимир Путин наградил известного певца, композитора и телеведущего Марка Тишмана и балерину Любовь Андрееву. Музыканту и артистке присвоено звание «Заслуженного артиста России». Об этом сообщается в президентском указе.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный артист Российской Федерации Тишману Марку Иосифовичу — артисту-вокалисту Фонда социально-культурных инициатив, город Москва. Присвоить почетные звания Андреевой Любовь Вадимовне — артистке балета Санкт-Петербургского государственного Бюджетного учреждения культуры „Академический театр Балета Бориса Эйфмана“, — указано в документе. Указ о награждении опубликован на портале правовых актов.
Помимо Тишмана, такое звание было присвоено еще шести артистам. Среди них — артисты балета, театра и других учреждений культуры.
Ранее президент Владимир Путин уже отмечал деятелей культуры государственными наградами — в частности, певица Лариса Долина была удостоена Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Такие награды присуждаются за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
