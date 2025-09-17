«Жизньмартом» заинтересовались «крупные игроки» для покупки

Уральская сеть магазинов у дома «Жизньмарт» может быть полностью продана «крупному игроку» на рынке. Сейчас переговоры находятся на начальной стадии, однако компанией интересуются сразу несколько покупателей.
«Сейчас стороны находятся на ранней стадии обсуждения. Названия интересующихся компаний не раскрываются, но это „крупные игроки“», — рассказал источник издания 66.RU.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Жизньмарта». Ответ будет опубликован, как только поступит.
Ранее глава «Жизньмарта» Иван Зайченко заявил, что готов продать филиал магазина, который располагается в Дубае. Точная сумма для совершения сделки неизвестна.
