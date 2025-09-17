17 сентября 2025

Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку Израиля

Еврокомиссия приостановила финансирование Израиля из-за военной операции в Газе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Израиль лишился европейской поддержки
Израиль лишился европейской поддержки Фото:

Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку Израиля из-за продолжающейся военной операции в секторе Газа. Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Ужасающие события, происходящие ежедневно в секторе Газа, должны прекратиться. Мы предлагаем приостановить двустороннюю поддержку Израиля, не затрагивая сотрудничество с гражданским обществом и мемориалом Холокоста „Яд Вашем“, — заявила фон дер Ляйен, ее заявление опубликовано на официальном сайте ЕК.

Ранее, 10 сентября 2025 года, Израиль нанес ракетные удары по столице Катара — Дохе, что стало неожиданностью для западных стран, включая США. После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении пересмотреть отношения ЕС с Израилем и заморозить все финансовые выплаты на фоне продолжающейся военной операции в секторе Газа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку Израиля из-за продолжающейся военной операции в секторе Газа. Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Ужасающие события, происходящие ежедневно в секторе Газа, должны прекратиться. Мы предлагаем приостановить двустороннюю поддержку Израиля, не затрагивая сотрудничество с гражданским обществом и мемориалом Холокоста „Яд Вашем“, — заявила фон дер Ляйен, ее заявление опубликовано на официальном сайте ЕК. Ранее, 10 сентября 2025 года, Израиль нанес ракетные удары по столице Катара — Дохе, что стало неожиданностью для западных стран, включая США. После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении пересмотреть отношения ЕС с Израилем и заморозить все финансовые выплаты на фоне продолжающейся военной операции в секторе Газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...