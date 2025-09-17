Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку Израиля из-за продолжающейся военной операции в секторе Газа. Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Ужасающие события, происходящие ежедневно в секторе Газа, должны прекратиться. Мы предлагаем приостановить двустороннюю поддержку Израиля, не затрагивая сотрудничество с гражданским обществом и мемориалом Холокоста „Яд Вашем“, — заявила фон дер Ляйен, ее заявление опубликовано на официальном сайте ЕК.
Ранее, 10 сентября 2025 года, Израиль нанес ракетные удары по столице Катара — Дохе, что стало неожиданностью для западных стран, включая США. После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении пересмотреть отношения ЕС с Израилем и заморозить все финансовые выплаты на фоне продолжающейся военной операции в секторе Газа.
