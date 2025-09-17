Путин посмертно наградил сотрудников скорой помощи из Ярославля

Президент России Владимир Путин присвоил медаль имени Луки Крымского сотрудникам службы скорой помощи из Ярославской области — Наталье Пановой, Светлане Глуховой и Сергею Сивкову — погибшим при исполнении служебных обязанностей. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
«Светлана Владимировна Глухова, фельдшер отделения скорой медицинской помощи Ярославской центральной районной больницы государственного учреждения здравоохранения Ярославской области, награждена посмертно „за проявленный профессиональный героизм и самоотверженность“, медалью Луки Крымского. Аналогичные награды посмертно получили фельдшер Наталия Панова и водитель Сергей Сивков», — говорится в документе.
30 августа 2022 года в Ярославле произошло ДТП с участием бензовоза, автомобиля скорой помощи и легкового транспортного средства. В результате столкновения погибли фельдшеры Панова и Глухова, а также водитель скорой помощи Сивков. Жертвами аварии стали все члены бригады скорой помощи, а также водитель бензовоза.
Ранее в Белгороде в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля BMW X7, за рулем которого находился тренер по смешанным единоборствам Рамазан Гаджимурадов, погибли два фельдшера скорой помощи. Авария произошла на высокой скорости — иномарка столкнулась с машиной скорой. Сам Гаджимурадов получил травмы. По итогам медицинского освидетельствования было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.