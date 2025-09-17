17 сентября 2025

Останки девочки-подростка нашли в машине популярного певца в США

CBS: останки 15-летней девочки нашли в Tesla исполнителя D4vd в США
Тело пролежало в машине несколько дней (архивное фото)
Тело пролежало в машине несколько дней (архивное фото)

В багажнике автомобиля Tesla, который принадлежит популярному американскому исполнителю D4vd (Дэвид Бурнаш), нашли тело 15-летней девушки. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на управление судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

По данным суда медэкспертов, личность погибшей установлена и подтверждена. Причина смерти пока неизвестна. Авто несколько дней простояло на штрафстоянке. Подчеркивается, что точное время наступления смерти также не определено.

При обыске машины в багажнике была найдена сумка с телом девушки. Дальнейшие обстоятельства, а также возможная связь между погибшей и владельцем транспортного средства D4vd, в настоящее время изучаются следователями. На данный момент официальных комментариев от представителей артиста не поступало.

Ранее под Туринском (Свердловская область) машина Renault Logan внезапно съехала с трассы в кювет. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб в салоне авто обнаружили мертвого водителя.

