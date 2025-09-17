Останки девочки-подростка нашли в машине популярного певца в США

В багажнике автомобиля Tesla, который принадлежит популярному американскому исполнителю D4vd (Дэвид Бурнаш), нашли тело 15-летней девушки. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на управление судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.
По данным суда медэкспертов, личность погибшей установлена и подтверждена. Причина смерти пока неизвестна. Авто несколько дней простояло на штрафстоянке. Подчеркивается, что точное время наступления смерти также не определено.
При обыске машины в багажнике была найдена сумка с телом девушки. Дальнейшие обстоятельства, а также возможная связь между погибшей и владельцем транспортного средства D4vd, в настоящее время изучаются следователями. На данный момент официальных комментариев от представителей артиста не поступало.
Ранее под Туринском (Свердловская область) машина Renault Logan внезапно съехала с трассы в кювет. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб в салоне авто обнаружили мертвого водителя.
