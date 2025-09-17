17 сентября 2025

Скала обрушилась на бульдозер в Дагестане, один человек погиб. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель бульдозера погиб (архивное фото)
Водитель бульдозера погиб (архивное фото) Фото:

Скала обрушилась на бульдозер в Цумадинском районе Дагестана, в результате чего оператор техники погиб. Видео с происшествия активно распространяется в социальных сетях. 

«В Цумадинском районе Дагестана произошел смертельный несчастный случай — скальная порода обрушилась на бульдозер. Механизатор погиб на месте», — сообщает пресс-служба Дагестанавтодора. Слова представителей компании передает РИА Новости. 

Видео обвала активно распространяется в социальных сетях. На кадрах видно, как массивная скальная порода накрыла технику.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скала обрушилась на бульдозер в Цумадинском районе Дагестана, в результате чего оператор техники погиб. Видео с происшествия активно распространяется в социальных сетях.  «В Цумадинском районе Дагестана произошел смертельный несчастный случай — скальная порода обрушилась на бульдозер. Механизатор погиб на месте», — сообщает пресс-служба Дагестанавтодора. Слова представителей компании передает РИА Новости.  Видео обвала активно распространяется в социальных сетях. На кадрах видно, как массивная скальная порода накрыла технику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...