17 сентября 2025

В Литве раскрыли, что делает НАТО из-за страха перед Россией

TVP World: в Литве проходят круглосуточные учения из-за страха перед Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Литве проходят круглосуточные учения из-за страха перед Россией
В Литве проходят круглосуточные учения из-за страха перед Россией Фото:

В Литве в связи с опасениями по поводу якобы угроз со стороны России проходят круглосуточные учения военнослужащих НАТО. Об сообщает TVP World.

«Военнослужащие НАТО, дислоцированные в Литве, регулярно проходят подготовку и отрабатывают действия на случай возможного ухудшения обстановки. С целью укрепления обороны восточного рубежа альянса учения организуются на постоянной основе, включая круглосуточные тренировки вблизи границы с Беларусью», — подчеркивает издание», — отмечается в материале TVP World.

В Литве в учениях многонациональной боевой группы НАТО задействованы 3 700 военнослужащих из восьми государств. Руководство военными маневрами осуществляет Германия. Как сообщает издание, целью данных учений является демонстрация готовности к сдерживанию «потенциальных угроз со стороны Белоруссии и российского Калининграда».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что страны Европейского союза ищут любые предлоги для срыва мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, европейские лидеры заинтересованы в затягивании противостояния, поскольку именно сохранение напряженности позволяет им удерживаться у власти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Литве в связи с опасениями по поводу якобы угроз со стороны России проходят круглосуточные учения военнослужащих НАТО. Об сообщает TVP World. «Военнослужащие НАТО, дислоцированные в Литве, регулярно проходят подготовку и отрабатывают действия на случай возможного ухудшения обстановки. С целью укрепления обороны восточного рубежа альянса учения организуются на постоянной основе, включая круглосуточные тренировки вблизи границы с Беларусью», — подчеркивает издание», — отмечается в материале TVP World. В Литве в учениях многонациональной боевой группы НАТО задействованы 3 700 военнослужащих из восьми государств. Руководство военными маневрами осуществляет Германия. Как сообщает издание, целью данных учений является демонстрация готовности к сдерживанию «потенциальных угроз со стороны Белоруссии и российского Калининграда». Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что страны Европейского союза ищут любые предлоги для срыва мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, европейские лидеры заинтересованы в затягивании противостояния, поскольку именно сохранение напряженности позволяет им удерживаться у власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...