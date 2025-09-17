17 сентября 2025

В ГД внесли законопроект о праве инвалидов ездить по выделенной полосе

Нововведение затронет как авто, так и двухколесный транспорт
Нововведение затронет как авто, так и двухколесный транспорт

В Государственную думу поступил законопроект, предусматривающий предоставление водителям мотоциклов, мопедов и автомобилей со знаком «Инвалид», права передвигаться по выделенным полосам движения. Инициативу внес на рассмотрение депутат Ярослав Нилов.

«Длительное стояние в душных пробках негативно сказывается на здоровье инвалидов, и допуск перевозящих их автомобилей на выделенку — объективная необходимость. Плюс допуск двухколесного транспорта на выделенку — это еще и шанс значительно снизить аварийность с участием мотоциклов и мопедов», — заявил Нилов в личном telegram-канале.

Сегодня выделенные полосы предназначены преимущественно для общественного транспорта, однако статистика загруженности показывает значительный резерв их пропускной способности. По мнению Нилова, эти меры помогут сократить время в пути для социально незащищенных граждан и снизят число аварий с участием двухколесного транспорта.

Ранее в России уже рассматривались инициативы по ужесточению ответственности за неправомерное использование опознавательного знака «Инвалид». Предлагалось увеличить штрафы и ввести обязательную конфискацию незаконно установленного знака. Такие меры связаны с ростом числа нарушений, когда водители используют знак для получения бесплатных парковочных мест, что создает дефицит парковки для людей с инвалидностью.

