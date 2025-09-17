Прокуратура проверяет обстоятельства смертельного ДТП с автобусом в Березниках

Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с участием служебного автобуса в Березниках (Пермский край). Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.
«Прокуратура Березников организовала проверку по факту ДТП с участием служебного автобуса, в результате которого один человек погиб, есть пострадавшие. По предварительным данным, авария произошла утром 17 сентября 2025 года на автомобильной дороге до населенного пункта Пермяково со стороны БКПРУ-4 в направлении Березников», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.
Надзорный орган проверит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров. Прокуратура также взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами.
Ранее URA.RU рассказывало, что утром у отворота на Пермяково произошла авария. Седан столкнулся с грузовиком, а после легковушку отбросило в автобус.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!