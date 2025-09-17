17 сентября 2025

«Новые люди» определились с депутатами в челябинском заксобрании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Максим Гулин стал депутатом ЗСО
Максим Гулин стал депутатом ЗСО Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Депутатами заксобрания Челябинской области от партии «Новые люди» станут Максим Гулин и Евгений Горшков. Об этом сообщили в реготделении партии.

«Вошли в заксобрание Челябинской области! По итогам выборов-2025 мы взяли два мандата по списку! Нашими депутатами стали Максим Гулин и Евгений Горшков», — сообщается в группе партии в соцсетях.

Гулин является лидером реготделения партии. Горшков позиционирует себя как предприниматель и меценат.

«Новые люди» набрали на выборах 8,11% голосов. Это позволило им получить два места в областном заксобрании. Кроме них в заксобрании будет 48 депутатов от «Единой России», 6 — от «Справедливой России», два — от ЛДПР, по одному — от КПРФ и «Партии пенсионеров».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутатами заксобрания Челябинской области от партии «Новые люди» станут Максим Гулин и Евгений Горшков. Об этом сообщили в реготделении партии. «Вошли в заксобрание Челябинской области! По итогам выборов-2025 мы взяли два мандата по списку! Нашими депутатами стали Максим Гулин и Евгений Горшков», — сообщается в группе партии в соцсетях. Гулин является лидером реготделения партии. Горшков позиционирует себя как предприниматель и меценат. «Новые люди» набрали на выборах 8,11% голосов. Это позволило им получить два места в областном заксобрании. Кроме них в заксобрании будет 48 депутатов от «Единой России», 6 — от «Справедливой России», два — от ЛДПР, по одному — от КПРФ и «Партии пенсионеров».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...