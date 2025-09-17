«Новые люди» определились с депутатами в челябинском заксобрании

Депутатами заксобрания Челябинской области от партии «Новые люди» станут Максим Гулин и Евгений Горшков. Об этом сообщили в реготделении партии.
«Вошли в заксобрание Челябинской области! По итогам выборов-2025 мы взяли два мандата по списку! Нашими депутатами стали Максим Гулин и Евгений Горшков», — сообщается в группе партии в соцсетях.
Гулин является лидером реготделения партии. Горшков позиционирует себя как предприниматель и меценат.
«Новые люди» набрали на выборах 8,11% голосов. Это позволило им получить два места в областном заксобрании. Кроме них в заксобрании будет 48 депутатов от «Единой России», 6 — от «Справедливой России», два — от ЛДПР, по одному — от КПРФ и «Партии пенсионеров».
