17 сентября 2025

Махонин сравнил Пермский край с высокоскоростным поездом. Фото, видео

Губернатор Пермского края Махонин: избрание на второй срок — это ответственность
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Он отметил, что регион успешно преодолевает все вызовы и трудности
Он отметил, что регион успешно преодолевает все вызовы и трудности Фото:

Губернатор Пермского края 18 сентября произнес речь со сцены филармонии в день инаугурации. Дмитрий Махонин сравнил Прикамье современным высокоскоростным поездом, которые уверенно ежемесячно движется вперед. Он отметил, что регион успешно преодолевает все вызовы и трудности.

«Для меня Пермский край приобрел очертания современного, высокоскоростного, комфортного электропоезда. Он ежемесячно движется вперед. Для того, чтобы он набрал максимальную скорость, нам еще нужно потрудиться», — передает слова губернатора Махонина журналист URA.RU. 

Также он высказался о своем избрании на второй срок. По его словам, это колоссальная ответственность перед людьми. И он постарается сделать все, чтобы оправдать это доверие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края 18 сентября произнес речь со сцены филармонии в день инаугурации. Дмитрий Махонин сравнил Прикамье современным высокоскоростным поездом, которые уверенно ежемесячно движется вперед. Он отметил, что регион успешно преодолевает все вызовы и трудности. «Для меня Пермский край приобрел очертания современного, высокоскоростного, комфортного электропоезда. Он ежемесячно движется вперед. Для того, чтобы он набрал максимальную скорость, нам еще нужно потрудиться», — передает слова губернатора Махонина журналист URA.RU.  Также он высказался о своем избрании на второй срок. По его словам, это колоссальная ответственность перед людьми. И он постарается сделать все, чтобы оправдать это доверие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...