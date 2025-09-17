Губернатор Пермского края 18 сентября произнес речь со сцены филармонии в день инаугурации. Дмитрий Махонин сравнил Прикамье современным высокоскоростным поездом, которые уверенно ежемесячно движется вперед. Он отметил, что регион успешно преодолевает все вызовы и трудности.
«Для меня Пермский край приобрел очертания современного, высокоскоростного, комфортного электропоезда. Он ежемесячно движется вперед. Для того, чтобы он набрал максимальную скорость, нам еще нужно потрудиться», — передает слова губернатора Махонина журналист URA.RU.
Также он высказался о своем избрании на второй срок. По его словам, это колоссальная ответственность перед людьми. И он постарается сделать все, чтобы оправдать это доверие.
