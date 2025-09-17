17 сентября 2025

Тысячи машин нефтесервисного гиганта из ХМАО оказались без техосмотра

Служба госнадзора за техническим состоянием самоходных машин Югры обнаружила, что более 2000 автомобилей нефтесервисной компании «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска (ХМАО) не прошли обязательный техосмотр. Компания систематически нарушает это правило безопасности, сообщается в результатах проверки надзорного органа, с которой ознакомилось URA.RU.

«По результатам контрольного мероприятия были проверены сведения о прохождении технического осмотра самоходных машин ООО „Самотлорнефтепромхим“. Не прошли технический осмотр 2105 единиц самоходных машин. Систематически нарушаются „Правила проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники“», — отмечается в документе.

Всего проверили 2717 машин компании. Надзорный орган отметил, что использовать машины без техосмотра запрещено правилами. Ведомство направило в СНПХ предостережение.

Агентство URA.RU направило запрос в АО «Самотлорнефтепромхим». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) руководителя подразделения крупной нефтесервисной компании обвинили в получении 1,7 млн рублей взятки от подрядчика, который обеспечивает питание на месторождениях. Источник сообщил, что речь идет о сотруднике нефтесервисной компании «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска.

{{author.id ? author.name : author.author}}
