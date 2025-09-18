В Минфине высказались о налоговом послаблении для «Газпрома»

Бюджетные возможности для предоставления налоговых преференций по проекту «Сила Сибири — 2» для «Газпрома» в течение ближайших трех лет отсутствуют. Об этом рассказал статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.
«Нет, бюджетных возможностей на бюджетную страховку таких нет», — передает слова Сазанова «Интерфакс». Он добавил, что ведомства не обсуждали возможность снижения экспортных пошлин на газ или предоставления льгот для проекта «Арктик СПГ 2». По его словам, подобные инициативы даже не выносились на обсуждение.
2 сентября в Пекине был подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного маршрута «Союз — Восток» через Монголию. Проект предусматривает ежегодные поставки 50 млрд кубометров российского газа в Китай и является ключевым элементом Восточной системы газоснабжения, которая соединит новые месторождения Ямала, Сибири и Дальнего Востока с единой газотранспортной системой России.
