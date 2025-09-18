В Минфине высказались о налоговом послаблении для «Газпрома»

Минфин не видит бюджета на 3 года для налоговых преференций по «Силе Сибири 2»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Налоговых послаблений для «Газпрома» не будет, заявили в Минфине
Налоговых послаблений для «Газпрома» не будет, заявили в Минфине Фото:

Бюджетные возможности для предоставления налоговых преференций по проекту «Сила Сибири — 2» для «Газпрома» в течение ближайших трех лет отсутствуют. Об этом рассказал статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Нет, бюджетных возможностей на бюджетную страховку таких нет», — передает слова Сазанова «Интерфакс». Он добавил, что ведомства не обсуждали возможность снижения экспортных пошлин на газ или предоставления льгот для проекта «Арктик СПГ 2». По его словам, подобные инициативы даже не выносились на обсуждение.

2 сентября в Пекине был подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного маршрута «Союз — Восток» через Монголию. Проект предусматривает ежегодные поставки 50 млрд кубометров российского газа в Китай и является ключевым элементом Восточной системы газоснабжения, которая соединит новые месторождения Ямала, Сибири и Дальнего Востока с единой газотранспортной системой России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бюджетные возможности для предоставления налоговых преференций по проекту «Сила Сибири — 2» для «Газпрома» в течение ближайших трех лет отсутствуют. Об этом рассказал статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. «Нет, бюджетных возможностей на бюджетную страховку таких нет», — передает слова Сазанова «Интерфакс». Он добавил, что ведомства не обсуждали возможность снижения экспортных пошлин на газ или предоставления льгот для проекта «Арктик СПГ 2». По его словам, подобные инициативы даже не выносились на обсуждение. 2 сентября в Пекине был подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного маршрута «Союз — Восток» через Монголию. Проект предусматривает ежегодные поставки 50 млрд кубометров российского газа в Китай и является ключевым элементом Восточной системы газоснабжения, которая соединит новые месторождения Ямала, Сибири и Дальнего Востока с единой газотранспортной системой России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...