Пермяки ринулись скупать обогреватели

В августе 2025 года в Перми зафиксировано значительное увеличение спроса на отопительную технику. Продажи обогревателей выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
«Несмотря на сохраняющиеся теплые погодные условия, жители региона активно готовятся к предстоящему отопительному сезону. Дополнительно отмечается рост интереса к каминам на 18%», — сообщили URA.RU в пресс-службе Авито Товаров.
Среди наиболее востребованных видов отопительных приборов первое место заняли масляные обогреватели, на долю которых пришлось 19% от общего объема продаж. Спрос на них увеличился в 2,5 раза. Стоимость таких устройств варьируется от 2 тысяч рублей за бывшие в употреблении варианты. И до 2,8 тысячи рублей за новые.
Вторую позицию занимают электрические обогреватели, продажи которых выросли в четыре раза. На вторичном рынке их стоимость начинается от 2 тысяч рублей, а новые приборы предлагаются по цене до 14 тысяч рублей.
Третью строчку рейтинга занимают тепловентиляторы (11%), спрос на которые также увеличился в четыре раза. Средняя цена подержанных моделей составляет 4 тысячи рублей, новых — 15 тысяч рублей.
Несмотря на заметный рост спроса, средние цены на отопительные приборы за год снизились на 14%. Наиболее существенно подешевели газовые обогреватели — на 29%, электрические — на 16%, инфракрасные — на 5%, тепловентиляторы — на 4%, а масляные — на 2%.
