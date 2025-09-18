Температура воздуха опустится до -2°C
Ночью и утром 19 сентября в Пермском крае прогнозируются заморозки с понижением температуры воздуха до -2°C. Подобные сообщения пермяки получили от МЧС России.
«Также местами ожидается туман. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах», — сказано в тексе оповещения.
Ранее URA.RU сообщало о том, что с 25 по 29 сентября в Прикамье сохраняется высокая вероятность выпадения смешанных осадков — дождя и мокрого снега. Уже с 20 сентября на территорию Урала начнет распространяться влияние ложбины с фронтальным разделом, что свидетельствует о завершении «бабьего лета».
