Пермяков предупредили о заморозках. Скрин

МЧС: в Пермском крае ночью ожидаются заморозки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Температура воздуха опустится до -2°C
Температура воздуха опустится до -2°C Фото:

Ночью и утром 19 сентября в Пермском крае прогнозируются заморозки с понижением температуры воздуха до -2°C. Подобные сообщения пермяки получили от МЧС России. 

«Также местами ожидается туман. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах», — сказано в тексе оповещения. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что с 25 по 29 сентября в Прикамье сохраняется высокая вероятность выпадения смешанных осадков — дождя и мокрого снега. Уже с 20 сентября на территорию Урала начнет распространяться влияние ложбины с фронтальным разделом, что свидетельствует о завершении «бабьего лета».

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах
Водителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ночью и утром 19 сентября в Пермском крае прогнозируются заморозки с понижением температуры воздуха до -2°C. Подобные сообщения пермяки получили от МЧС России.  «Также местами ожидается туман. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах», — сказано в тексе оповещения.  Ранее URA.RU сообщало о том, что с 25 по 29 сентября в Прикамье сохраняется высокая вероятность выпадения смешанных осадков — дождя и мокрого снега. Уже с 20 сентября на территорию Урала начнет распространяться влияние ложбины с фронтальным разделом, что свидетельствует о завершении «бабьего лета».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...