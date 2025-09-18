Москалькова выразила обеспокоенность тревогой россиян по поводу ЖКХ

Основной причиной беспокойства российских граждан является несоответствие стоимости и качества услуг жилищно-коммунального хозяйства. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«Качество и стоимость услуг сегодня на первом месте среди того, что тревожит людей», — передает слова Москальковой ТАСС. Она добавила, что особенно острую реакцию вызывает практика взимания платы за услуги, которые фактически не предоставлялись.
Москалькова сообщила, что в ее аппарат поступали соответствующие жалобы из различных регионов, включая Московскую и Челябинскую области. В качестве примера она привела ситуацию в подмосковной Электростали, где жителям начисляли платежи за горячую воду во время ее фактического отсутствия. После вмешательства правозащитников был произведен перерасчет и средства вернули потребителям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.